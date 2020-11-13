НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня

НАЗК поінформувало, що з весни 2020 року Агентство виявило недостовірних відомостей у деклараціях посадовців на 497 млн грн

Нацагентство хоче притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє про необхідність відновлення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях вже до кінця грудня поточного року.

Відповідну заяву було опубліковано пресслужбою в Facebook.

«Тільки так буде можливо притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях 2020 року нечесних чиновників», – йдеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали про те, що для будь-яких змін в цьому питанні необхідно розробляти новий законопроєкт, а потім голосувати за нього.

Як наголошують в НАЗК, лише з весни 2020 року Агентство виявило недостовірних відомостей у деклараціях посадовців на 497 млн грн.

«Цього б не сталося, якби НАЗК не мало повноважень зберігати, перевіряти та оприлюднювати декларації посадовців, а також доступу до усіх необхідних для перевірки Реєстрів», - зазначають в антикорупційному відомстві.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.