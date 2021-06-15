Рада підтримала реструктуризацію боргів за газ

«За» відповідне рішення проголосував 301 народний обранець

Верховна Рада планує забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Народні депутати прийняли за основу відповідний законопроект №3508-д. Про це йшлося на сьогоднішньому засідання Верховної Ради.

«За» відповідне рішення проголосував 301 народний обранець.

Законопроект передбачає врегулювання і реструктуризацію заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Також планується врегулювання боргів облгазів та облгаззбутів і реструктуризація боргів водоканалів.

Прописаний порядок участі суб'єктів ринку природного газу в процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування.

Закріплюються механізми врегулювання такої заборгованості шляхом:

проведення взаєморозрахунків із залученням коштів держбюджету;

реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;

списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.

Документ переносить розрахункову дату з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021 року.

Подовжується граничний строк реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволяють реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу.

Закон встановлює однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.

Уточнюється й процедура реструктуризації боргів суб’єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та/або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.