«Слуга» Вірастюк вирішив, чим займатиметься у Верховній Раді

15 червня Василь Вірастюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді

Народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк планує працювати у комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів та подавати законопроєкти щодо розвитку галузі спортивної реабілітації ветеранів АТО/ООС.

Про це Вірастюк заявив на брифінгу у Верховній Раді 15 червня, цитує нардепа пресслужба «Слуги народу».

Депутат відзначив, що близько знайомий з цією галуззю, адже декілька років залучений до тренувального процесу та спортивної реабілітації наших ветеранів. Серед своїх перших кроків Вірастюк назвав законопроєкти щодо спортивної реабілітації ветеранів.

«Велика кількість ветеранів страждає на посттравматичний стресовий розлад. І найкращий спосіб подолати його є фізична культура і спорт. З 2019-го я залучений до цього і на сьогодні є одним із тренерів збірної команди, що візьме участь у міжнародних змаганнях у США у вересні. Це змагання для поранених ветеранів, які отримали ушкодження внаслідок бойових дій», – заявив новообраний депутат.

Зазначимо, нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал.

Як відомо, 15 червня парламентарій Василь Вірастюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді. Раніше Центральна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Вірастюка народним депутатом. Нардеп зачитував присягу під крики «Ганьба!».