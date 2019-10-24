У рейтингу Doing Business Україна піднялася на сім пунктів



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Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком

Україна піднялася одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business-2020 та посіла 64 місце серед 190 країн. Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук у Facebook.

За його словами, це позитивний сигнал для українських підприємців та «зелене світло» для іноземних інвесторів.



«І це лише початок! Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції», - зазначив Гончарук.

Він додав, що за останній рік Україна продемонструвала найбільший прогрес за такими компонентами:

Захист міноритарних акціонерів- це +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою;

Отримання дозволу на будівництво - це +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадивши систему онлайн-сповіщень, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.