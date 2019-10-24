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    У рейтингу Doing Business Україна піднялася на сім пунктів

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    У рейтингу Doing Business Україна піднялася на сім пунктів

    Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком

    Україна піднялася одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business-2020 та посіла 64 місце серед 190 країн. Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук у Facebook.

    За його словами, це позитивний сигнал для українських підприємців та «зелене світло» для іноземних інвесторів.

    «І це лише початок! Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції», - зазначив Гончарук.

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    Він додав, що за останній рік Україна продемонструвала найбільший прогрес за такими компонентами:

    • Захист міноритарних акціонерів- це +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою;
    • Отримання дозволу на будівництво - це +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проектанта та інженера технагляду та запровадивши систему онлайн-сповіщень, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

    Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком. У ньому оцінюється інвестиційна привабливість 190 країн світу. Звіт формується за підсумками комплексного дослідження стану реформ в кожній країні за 10 основними індикаторами.

    Індекс легкості ведення бізнесу є одним із вирішальних маркерів для бізнесу під час прийняття рішень про інвестиції в ту чи іншу країну.

     

    економіка інвестиції бізнес рейтинг Україна
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