У резиденції Путіна під Москвою встановлено дезінфекційний тунель



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Дезінфекція туманною хмарою Скріншот: Кремлевский пул РИА / Twitter

У тунелі, який розробила пензенська компанія, людину дезінфікують туманною хмарою

Під Москвою у резиденції «Ново-Огарьово» президента РФ Володимира Путіна встановлено зроблений у Росії дезінфекційний тунель. Про це 16 червня повідомив портал уряду Пензенської області.

«У Ново-Огарьові встановлено дезінфекційний тунель виробництва заводу «Моторні технології», на якому виконано напис «зроблено в Пензі»... Унікальна пензенська розробка призначена для масової потокової обробки персоналу компаній», – ідеться в повідомленні.

В уряді регіону розповіли, що виробляти такі тунелі місцеве підприємство розпочало під брендом Mizotty у травні поточного року.

Відео з дезінфекційним тунелем опублікували 16 червня у Twitter користувача «Кремлевский пул РИА».

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

«У резиденції Путіна з'явився дезінфекційний тунель. Людину дезінфікують туманною хмарою. Тунель розробила пензенська компанія», – ідеться у твіті.

Варто зазначити, що Росія посідає третє місце у світі за поширенням коронавірусної інфекції після США і Бразилії. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, у РФ захворіли 544 725 осіб, померли 7 274, видужали 293 780.