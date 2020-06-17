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    У резиденції Путіна під Москвою встановлено дезінфекційний тунель

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    <span>Дезінфекція туманною хмарою</span> - У резиденції Путіна під Москвою встановлено дезінфекційний тунель
    Дезінфекція туманною хмарою
    Скріншот: Кремлевский пул РИА / Twitter

    У тунелі, який розробила пензенська компанія, людину дезінфікують туманною хмарою

    Під Москвою у резиденції «Ново-Огарьово» президента РФ Володимира Путіна встановлено зроблений у Росії дезінфекційний тунель. Про це 16 червня повідомив портал уряду Пензенської області.

    «У Ново-Огарьові встановлено дезінфекційний тунель виробництва заводу «Моторні технології», на якому виконано напис «зроблено в Пензі»... Унікальна пензенська розробка призначена для масової потокової обробки персоналу компаній», – ідеться в повідомленні.

    В уряді регіону розповіли, що виробляти такі тунелі місцеве підприємство розпочало під брендом Mizotty у травні поточного року.

    Відео з дезінфекційним тунелем опублікували 16 червня у Twitter користувача «Кремлевский пул РИА».

    «У резиденції Путіна з'явився дезінфекційний тунель. Людину дезінфікують туманною хмарою. Тунель розробила пензенська компанія», – ідеться у твіті.

    Варто зазначити, що Росія посідає третє місце у світі за поширенням коронавірусної інфекції після США і Бразилії. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, у РФ захворіли 544 725 осіб, померли 7 274, видужали 293 780.

    Росія Путін технології компания коронавірус
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