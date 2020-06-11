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    Думки вголос

    Населення Росії офіційно поділять на народи першого та другого сорту

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Населення Росії офіційно поділять на народи першого та другого сорту

    Всі неросіяни РФ тепер матимуть принизливий статус молодших братів великого російського народу

    Мовою оригіналу

    Поправки в конституцию это не только мухляж с обнуляжем, но и утверждение идеологии этнонационализма в качестве государственной. Теперь официально население России будет поделено на народы первого («государственнообразующий») и второго (все остальные) сорта. Все нерусские переводятся в унизительный статус младших братьев великого «государственнообразующего» русского народа.

    Эта ситуация - часть многолетнего наступления на права, язык и культуру национальных республик. Не так давно ученый Альберт Разин сжег себя в знак протеста против фактического уничтожения удмуртского языка. В большинстве других национальных республиках провидится та же политика. Национальные языки вытесняются из образования, деловой и общественной жизни. Русификация идет полным ходом.

    И вот теперь нерусских в России ждет очередное национальное унижение. Их официально переводят в статус «индейцев в резервациях», принадлежащих к неким «второстепенным» народам при государственнообразующем «большом брате».

    Голосование по поправкам в национальных республиках может пройти не так, как рассчитывают в Кремле. Властям придется идти на привычные массовые фальсификации и скандалы.

    Результатом этого национального унижения неизбежно станет усиление в республиках стремления к независимости, в том числе и среди части местной бюрократии. Центробежные тенденции в России будут нарастать.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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