В Росії готельєрів зобов'язали звітувати про заселення неодружених пар в один номер



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Російські готелі зобов'язали звітувати про заселення неодружених пар в один номер

В Росії дали рекомендації для відновлення роботи готелів

Росспоживнагляд зобов'язав російські готелі звітувати про заселення неодружених пар в один номер, Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Рекомендації розроблені для підприємств готельного бізнесу і тягар доведення сімейного статусу повністю входить в сферу відповідальності готелів», - заявили в Росспоживнагляді.

З червня в Росії діють рекомендації відомства для відновлення роботи готелів. У них сказано, що готелі повинні розміщувати гостей «переважно одномісно або сімейно». Росспоживнагляд також рекомендував готелям організувати харчування гостей в номерах або згідно з меню.

8 червня мер Москви Сергій Собянін оголосив про скасування заходів «самоізоляції» і режиму електронних перепусток. «Всі показники щодо виходу з епідемії в нормі, і ми можемо переходити до інших кроків, фактично Москва повертається до колишнього ритму життя. Вже з завтрашнього дня скасовується самоізоляція і пропускний режим, - сказав тоді мер.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Путін особисто попросив Собяніна зняти режим «самоізоляції», щоб знизити рівень протестних настроїв перед голосуванням щодо внесення змін до Конституції.

Нагадаємо, в РФ за минулу добу зафіксували 8 835 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження зросла до 528 964 осіб, із початку епідемії у Росії від інфекції померли 6 948 осіб. Про це свідчать дані сайту стопкоронавирус.рф.