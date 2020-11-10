У РФ заборонили мусульманам одружуватися з представниками інших релігій

У документі сказано, що жінкам-мусульманкам не можна укладати шлюб з немусульманами, оскільки головним в сім'ї є чоловік - дружині слід слухатися його у всьому, а отже, вона втратить свої цінності і релігійні підвалини

Рада улемів ДУМ РФ постановила, що міжконфесійні шлюби на території РФ неприпустимі та можливі лише в певних одиничних випадках

Духовне управління мусульман Росії ухвалило богословське рішення, згідно з яким мусульманам заборонено одружуватися з представниками інших конфесій.

Висновок ухвалили ще в липні, але лише зараз його опублікували, пише «Интерфакс».

«Рада улемів ДУМ РФ постановила, що міжконфесійні шлюби, зокрема з представницями людей Письма (християни, юдеї - ред.), на території РФ неприпустимі та можливі лише в певних одиничних випадках за рішенням місцевого муфтія», - йдеться в рішенні.

Так, у Духовному управлінні мусульман кажуть, що вийти заміж за мусульманина може та немусульманка, яка, наприклад, вважає Ісуса не богом, а божим посланцем, як і Мухаммеда, визнаючи існування єдиного бога, та заявляє про готовність виконувати правила Корану.

У висновку йдеться, що за коранічним актом мусульмани не мають одружуватися з «язичницями», поки ті «не увірують».

«Краще рабиня, але віруюча, ніж вільна язичниця, нехай навіть дуже гарна і яка викликає у вас симпатію. Краще раб, але віруючий, ніж вільний язичник, який сподобався вам», - цитують у висновку цей акт.

Ісламознавець Роман Силантьєв розповів виданню, що в сунітському ісламі є чотири правові школи, три з яких забороняють шлюби з немусульманами. Але ханафітська - найрозповсюдженіша в РФ - це дозволяє.

«Виходить, що богословський висновок суперечить школі, до якої належать майже всі їхні віруючі. До того ж воно претендує, аби мати загальноісламський характер, а це так само ненормально, якби православна церква почала б робити заяви від імені всіх християн», - пояснив він.