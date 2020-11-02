Саудівська Аравія дозволила іноземцям здійснювати «умру»

Близько 20 тисяч паломників будуть щодня пропускати до Великої мечеті в Мецці для здійснення «умри»

Іноземним прочанам-мусульманам дозволили в Саудівської Аравії здійснювати «умру» (коротке паломництво) через вісім місяців після заборони через пандемію коронавірусу. «Умра» – це паломництво, яке мусульмани можуть здійснити в будь-який час.

Починаючи з 1 листопада, близько 20 тисяч паломників будуть щодня пропускати до Великої мечеті в Мецці для здійснення «умри».

Перед проведенням ритуалу іноземні паломники повинні дотримуватися суворих заходів для запобігання коронавірусу, зокрема самоізоляції протягом трьох днів після прибуття в Саудівську Аравію.

У Великій мечеті розташована Кааба, будівля у формі куба, що вважається найбільш священним місцем для ісламу.

Всім паломникам перевірятимуть температуру на вході в мечеть, вони мусять бути в масках, дезинфікувати руки і стежити за вказівниками на підлозі, щоб дотримуватися дистанції.

Зазначимо, що влада Саудівської Аравії з 4 жовтня частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь, запроваджену сім місяців тому для запобігання поширенню коронавірусу.

Місцеві мешканці, чий бізнес залежить від паломників, позитивно сприйняли новину про відновлення умри. До пандемії понад 1,3 тис. готелів та тисячі магазинів працювали цілодобово, обслуговуючи гостей, які відвідували священні міста Мекку та Медіну.

Як відомо, наприкінці березня головні святині для мусульман – Масджид аль-Харам у Мецці та Мечеть пророка в Медині – були закриті вперше в історії через пандемію коронавірусу. У червні влада Саудівської Аравії повідомила, що хадж цього року не зможуть здійснити віряни з інших країн. Великий хадж провели з дотриманням епідобмежень та зі значним обмеженням кількості учасників.