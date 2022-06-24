«Урожай» ЗСУ на півдні: 44 окупанти, гармати та техніка
Повітряні сили добу нанесли п’ять авіаударів по позиціях ворога і завдали їм значних втрат
На захисті південних рубежів українські військові протягом доби, 23 червня, знищили понад 40 загарбників і військову техніку ворога. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».
«Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда. Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної «влади», – йдеться в повідомленні.
На Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні й отримують адекватну відповідь.
Українською авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу п’ять ударів.
Підтверджені втрати противника складають:
- 44 загарбники,
- дві 152-мм гармати – «Гіацинт-Б» і «Мста-Б»,
- декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але їм перешкоджають штурмові погодні умови.
Вороже угрупування складається з екіпажів чотирьох ракетних та трьох великих десантних кораблів.
Нагадаємо, уночі окупанти обстріляли Запоріжжя.