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    Новини

    «Урожай» ЗСУ на півдні: 44 окупанти, гармати та техніка

    На Миколаївщині рашисти розгорнули артилерійські підрозділи - «Урожай» ЗСУ на півдні: 44 окупанти, гармати та техніка
    На Миколаївщині рашисти розгорнули артилерійські підрозділи
    фото: Генштаб

    Повітряні сили добу нанесли п’ять авіаударів по позиціях ворога і завдали їм значних втрат

    На захисті південних рубежів українські військові протягом доби, 23 червня, знищили понад 40 загарбників і військову техніку ворога. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

    «Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда. Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної «влади», – йдеться в повідомленні.

    На Миколаївському напрямку ворог розгорнув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні й отримують адекватну відповідь.

    Українською авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу п’ять ударів.

    Підтверджені втрати противника складають:

    • 44 загарбники,
    • дві 152-мм гармати – «Гіацинт-Б» і «Мста-Б»,
    • декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

    У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим, але їм перешкоджають штурмові погодні умови.

    Вороже угрупування складається з екіпажів чотирьох ракетних та трьох великих десантних кораблів.

    Нагадаємо, уночі окупанти обстріляли Запоріжжя.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна школа військові лікарня Україна урожай окупація #stoprussia
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    «Урожай» ЗСУ на півдні: 44 окупанти, гармати та техніка