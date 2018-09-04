У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео Місце падіння каменів зі стіни

Рятувальники задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів

У Римі обрушилися фрагменти історичного віадука «Пассетто», що з'єднує замок Святого Ангела з Ватиканом.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що зі стін віадука відкололися невеликі камені.

Рятувальники обстежили частини стіни, яким загрожувало падіння, і задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів.

Раніше повідомлялося, що в Римі в церкві Сан-Джузеппе-деї-Фаленьямі, розташованої в центрі міста поблизу античного форуму, обвалився дах.

В момент обвалу даху церкву було зачинено для відвідувачів.

Також 4 вересня в індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

Джерело: УНН