У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)
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Скріншот з відео
Місце падіння каменів зі стіни
Рятувальники задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів
У Римі обрушилися фрагменти історичного віадука «Пассетто», що з'єднує замок Святого Ангела з Ватиканом.
Про це повідомляє ANSA.
Зазначається, що зі стін віадука відкололися невеликі камені.
Рятувальники обстежили частини стіни, яким загрожувало падіння, і задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів.
Фото: blitzquotidiano.it
Раніше повідомлялося, що в Римі в церкві Сан-Джузеппе-деї-Фаленьямі, розташованої в центрі міста поблизу античного форуму, обвалився дах.
В момент обвалу даху церкву було зачинено для відвідувачів.
Також 4 вересня в індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.
Джерело: УНН