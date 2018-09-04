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    У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)

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    Місце падіння каменів зі стіни - У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)
    Скріншот з відео
    Місце падіння каменів зі стіни

    Рятувальники задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів

    У Римі обрушилися фрагменти історичного віадука «Пассетто», що з'єднує замок Святого Ангела з Ватиканом.

    Про це повідомляє ANSA.

    Зазначається, що зі стін віадука відкололися невеликі камені.

    Рятувальники обстежили частини стіни, яким загрожувало падіння, і задля безпеки тимчасово перекрили територію для пішоходів.

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    У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)
    У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)
    У Римі «посипався» відомий віадук «Пассетто» (фото)
    Фото: blitzquotidiano.it

    Раніше повідомлялося, що в Римі в церкві Сан-Джузеппе-деї-Фаленьямі, розташованої в центрі міста поблизу античного форуму, обвалився дах.

     В момент обвалу даху церкву було зачинено для відвідувачів. 

    Також 4 вересня в індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

    Джерело: УНН

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