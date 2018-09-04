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    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі

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    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі
    Фото: news18.com

    Під уламками мосту опинилися кілька легкових машин і вантажівка

    В індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

    Про це 4 вересня повідомляє News 18.

    «За оцінками очевидців, п'ятеро людей могли загинути. Однак офіційного підтвердження ще немає», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що одинадцятьох потерпілих доправили до лікарні.

    Під уламками мосту опинилися кілька легкових машин і вантажівка. Обставини аварії з'ясовуються.

    На місці інциденту працюють рятувальні та пожежні служби, їм допомагають місцеві жителі.

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    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі
    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі
    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі
    В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі
    Фото: news18.com

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

    В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

    Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

    Джерело: Укрінформ

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