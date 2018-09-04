В Індії обвалився міст, є жертви та постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: news18.com

Під уламками мосту опинилися кілька легкових машин і вантажівка

В індійському місті Колката (до 2001 року Калькутта), штат Західний Бенгал, в годину пік обвалився міст.

Про це 4 вересня повідомляє News 18.

«За оцінками очевидців, п'ятеро людей могли загинути. Однак офіційного підтвердження ще немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одинадцятьох потерпілих доправили до лікарні.

Під уламками мосту опинилися кілька легкових машин і вантажівка. Обставини аварії з'ясовуються.

На місці інциденту працюють рятувальні та пожежні служби, їм допомагають місцеві жителі.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Джерело: Укрінформ