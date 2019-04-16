Генпрокуратура спростувала інформацію про підготовку замаху на Зеленського



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За словами Сарган, затримання зловмисників відбувалося в лісі, поруч з дорогою, що веде до села Іванковичі, де живе родина кандидата в президенти Володимира Зеленського

Речниця генпрокурора наголосила, що злочин готувався стосовно іншої особи, яка за збігом обставин проживає неподалік родини Зеленського

Озброєна група осіб, що правоохоронці затримали на Київщині, готувала злочин стосовно одного відомого кримінального авторитета, а не кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook.

«Офіційно заявляємо, що жодного відношення вказана група осіб до кандидата в президенти України Володимира Зеленського не має і в правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація щодо готування ними злочину стосовно останнього» - написала Сарган.

За словами Сарган, затримання відбувалося в лісі, поруч з дорогою, що веде до села Іванковичі, де живе родина кандидата в президенти Володимира Зеленського.

«З огляду на те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім’я кандидата в президенти України Зеленського, окремі засоби масової інформації через допис одного з народних депутатів помилково почали трактувати дану подію, як можливий замах на нього», - зазначила вона.

Речниця генпрокурора наголосила, що злочин готувався стосовно іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

«Правоохоронцями була проведена довготривала і кропітка робота з метою запобігання скоєння особливо тяжкого злочину», - написала вона і додала, що на даний час готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Сарган запевнила, що всю можливу інформацію з даного приводу буде надано згодом.

Як повідомлялося раніше, на Київщині поліція затримала озброєну групу, яка планувала особливо тяжкий злочин.

Зазначається, що спецоперація із затримання зловмисників проходила в районі села Іванковичі Київської області.

Правоохоронцями вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси різних типів. Затримання зловмисників відбулося за участі підрозділів поліції спеціального призначення під час силової фази операції з застосуванням вогнепальної зброї. Потерпілих немає.

Генпрокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що за попередніми даними вказана група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених на даний час осіб з числа жителів Львівської області. Це була помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К.