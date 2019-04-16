Ліквідовано злочинну групу, яка незаконно переправляла людей через кордон



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Під час обшуку виявлено паспорти, копії паспортів, сім-картки операторів мобільного зв’язку, фотокартки осіб для вклеювання в паспорти, печатки, мобільні телефони, грошові кошти Фото: Нацполіція

У групу входили двоє громадян України і громадянин Камеруну

Працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками прокуратури області та Служби безпеки України припинили злочинну діяльність організованої злочинної групи у складі двох 45 та 55-річних громадян України та 32-річного громадянина Камеруну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Встановлено, що ці особи, діючи з корисливих мотивів, підроблювали різні офіційні документи. У подальшому за грошову винагороду вони надавали підроблені паспорти громадян України для виїзду з країни та інші документи, зокрема посвідки на постійне проживання, і незаконно переправляли людей через державний кордон України», - йдеться в повідомлені.

Таким чином група зловмисників організувала незаконне переміщення через державний кордон України громадянина Киргизької Республіки, за що отримали кошти в розмірі 1700 доларів США, які в подальшому розподілили між собою.

Аналогічним шляхом та за такі ж гроші вони намагалися переправити за кордон ще 30-річну громадянку Киргизії.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили паспорти громадян України та іноземців, паспорти для виїзду за кордон, копії паспортів, сім-картки операторів мобільного зв’язку, фотокартки осіб для вклеювання в паспорти, печатки, мобільні телефони, грошові кошти, якими розраховувалися за виготовлення паспортів.

Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення групі осіб про підозру у вчиненні злочинів. Міру запобіжного заходу трьом чоловікам обере суд.