Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося понад сто крадіжок
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Розсилка
Минулої доби у столиці скоєно два розбійних напади
За минулу добу, 16 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 303 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- розбійні напади - 2;
- грабежі — 5;
- хуліганства — 8;
- крадіжки — 128;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 6.
У поліції додали, що у 66 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, на вулиці Києва вийшли додаткові групи правоохоронців, аби запобігти вуличній злочинністі, яка може зрости з настанням теплої погоди.
Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.
Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку.