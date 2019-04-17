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    Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося понад сто крадіжок

    • Розсилка
    Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося понад сто крадіжок

    Минулої доби у столиці скоєно два розбійних напади

    За минулу добу, 16 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 303 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів:

    • розбійні напади - 2;
    • грабежі — 5;
    • хуліганства — 8;
    • крадіжки — 128;
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 6.

    У поліції додали, що у 66 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, на вулиці Києва вийшли додаткові групи правоохоронців, аби запобігти вуличній злочинністі, яка може зрости з настанням теплої погоди.

    Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.

    Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку.

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