Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося понад сто крадіжок



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Минулої доби у столиці скоєно два розбійних напади

За минулу добу, 16 квітня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 303 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

розбійні напади - 2;

грабежі — 5;

хуліганства — 8;

крадіжки — 128;

незаконні заволодіння автотранспортом — 6.

У поліції додали, що у 66 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, на вулиці Києва вийшли додаткові групи правоохоронців, аби запобігти вуличній злочинністі, яка може зрости з настанням теплої погоди.

Так, щодня в Києві вулиці додатково патрулюватимуть чотири мобільні групи із 10 правоохоронців у кожній: офіцер поліції діалогу та дев’ять працівників поліції особливого призначення і тактико-оперативного реагування.

Прибуваючи на спецавтомобілях, які будуть припарковані у центрі території патрулювання, вони розподілятимуться на наряди і в пішому порядку відпрацьовуватимуть відведену ділянку.