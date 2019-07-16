У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)



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Внаслідок пожежі пошкоджена права сторона автомобіля Фото: Інформатор

Пожежа почалася не в моторному відсіку, а з колеса автомобіля

У вівторок, 16 липня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Теодора Драйзера, 34/51 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:16.

На місце події прибули вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 9-поверхового житлового будинку горить автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 04:35 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі пошкоджено праве переднє колесо, лакофарбове покриття правої сторони, скло дверей та дзеркало.

Оскільки пожежа почалася не в моторному відсіку, а з колеса – підозрюють, що це підпал, пише Інформатор.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 14 липня пізно ввечері на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот.