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    У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)

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    Внаслідок пожежі пошкоджена права сторона автомобіля - У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)
    Внаслідок пожежі пошкоджена права сторона автомобіля
    Фото: Інформатор

    Пожежа почалася не в моторному відсіку, а з колеса автомобіля

    У вівторок, 16 липня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Теодора Драйзера, 34/51 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:16.

    На місце події прибули вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 9-поверхового житлового будинку горить автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 04:35 бійці ліквідували пожежу.

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    Внаслідок пожежі пошкоджено праве переднє колесо, лакофарбове покриття правої сторони, скло дверей та дзеркало.

    Оскільки пожежа почалася не в моторному відсіку, а з колеса – підозрюють, що це підпал, пише Інформатор.

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    У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)
    У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)
    У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)
    У дворі будинку на Троєщині горів позашляховик: підозрюють підпал (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, 14 липня пізно ввечері на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот. 

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