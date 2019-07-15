У Києві чоловік кавказької зовнішності підпалив машину доставки піци (фото, відео)



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Вогонь пошкодив капот і моторний відсік машини Фото: Інформатор

Загасити загоряння вдалося до прибуття рятувальників

У неділю, 14 липня, на вулиці Іскрівській, 7 у Солом'янському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль Smart служби доставки піци Tarantino Family.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 22:55. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія-доставщика, він їхав по вулиці Іскрівській, щоб довести замовлення на адресу, яка була неподалік. Під час руху до машини підбіг чоловік кавказької зовнішності і кинув запальну суміш на капот. Після чого Smart загорівся.

Водій почав гасити автомобіль і до нього приєдналися очевидці. До моменту приїзду рятувальників пожежу вдалося повністю загасити. Вогонь пошкодив капот і моторний відсік машини.

Обійшлося без постраждалих.

Чоловік, який вчинив підпал, зник у невідомому напрямку.