На Вінниччині продавчиню довели до самогубства через нестачу в касі



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Власниця крамниці звинуватила її в зникненні грошей

Містечко Тульчин на Вінниччині сколихнула смерть 22-річної продавчині магазину. Дівчину знайшли повішеною в найманій квартирі після ревізії в торговій точці, де вона працювала.

Тіло виявив рідний брат загиблої.

«Він викликав швидку, яка констатувала смерть і викликала слідчо-оперативну группу. Записки не було, видимих тілесних ушкоджень не було», - розповів начальник слідчого відділу Тульчинської поліції Сергій Чефтєлов.

Настю виховувала бабуся, батьків ще при народженні позбавили батьківських прав. Після навчання дівчина пішла працювати продавчинею жіночого одягу. Останні дні ріднім розповідала про негаразди на роботі.

«Вона каже: в мене неприємності з хазяйкою, вона мене грузить, я їй нічого не вина. У той день у неї була ревізія», - розповіла Таїса Паламаренко.

Вона також каже, що за день до смерті до родичів Насті приїздила власниця магазину та вимагала повернути 7 тисяч гривень, яких недорахувалися під час ревізії.

«Прибігла серед ночі, почала товкти у вікна, казати 7200, а потім уже 4800», - каже бабуся загиблої.

Нині магазин одягу, в якому працювала Настя, зачинений. Біля нього на коробках стоять фото дівчини та квіти. Продавці із сусідніх яток шоковані тим, що сталося, та не вірять, що дівчина могла взяти чужі гроші: «Совісна. Вона не розкошувала, могла в день в мене взяти чай і пиріжок, все. Одягалася скромно, я не думаю, що вона взяла гроші. Ми всі вважаємо, що вона не винна, була відповідальна, спокійна, врівноважена».

Власниця магазину з журналістами зустрічатися відмовилась. Телефоном підтвердила, що з каси дійсно зникло 7 тис гривень, і вона дала Насті кілька днів, щоб та повернула ці гроші. Своєї провини у її смерті не бачить.

«Мені шкода молодої дитини, яка пішла невідомо через що. Я своєї провини не відчуваю, я ні в чому не винна. Ви перевірте її кредитну карту. Може, в неї проблеми були на любовному», - припускає Тетяна Перенчук.

У поліції справу кваліфікували, як вбивство з позначкою «самогубство».

«У разі встановлення факту доведення до самогубства, буде прийнято відповідне процесуальне рішення», - пообіцяв Сергій Чефтєлов. Родичі Насті вже зібралися йти до прокуратури.

Власниця магазину тим часом на дверях вже почепила табличку, що продає свій бізнес.