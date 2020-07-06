У Рівному зареєстрували рідкісний суперкар, що коштує майже 15 млн гривень



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Lamborghini Aventador SVJ зареєстрували у Рівному

У світі таких італійських авто близько тисячі екземплярів

У місті Рівне у сервісному центрі МВС зареєстрували автівку за майже 15 мільйонів гривень. Це - Lamborghini Aventador SVJ.

У світі таких авто близько тисячі штук. Одна із них відтепер буде на рівненських номерах.

Автомобіль розганяється до ста кілометрів за годину, менше ніж за три секунди.

До слова, Антикорупційне агентство починає перевіряти, як живуть чиновники за свої зарплати. «Відтепер Україна - серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на «Мерседесі», тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави», – сказав очільник НАЗК Олександр Новіков.