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    У Рівному знайшли чоловіка з перерізаним горлом

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    У Рівному знайшли чоловіка з перерізаним горлом
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці перевіряють сусіда загиблого на причетність до злочину

    У Рівному, у коридорі житлового будинку, знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом. Страшну знахідку виявили на вулиці Соборна. Про це 30 грудня повідомила пресслужба обласної поліції.

    Зазначається, що інформація про інцидент надійшла ввечері 29 грудня. Місцеві жителі виявили тіло чоловіка без ознак життя з тілесними ушкодженнями.

    Правоохоронці з'ясували, що загиблим виявився 59-річний власник однієї з квартир. За попередніми даними, причиною смерті чоловіка є ножові поранення в ділянку шиї.

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    У Рівному знайшли чоловіка з перерізаним горлом
    У Рівному знайшли чоловіка з перерізаним горлом

    За фактом події відкрито досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

    вбивство розслідування Рівне
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