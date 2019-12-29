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    Україна видала бойовикам обвинуваченого в замаху на Окуєву і Осмаєва чеченця

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    <p>За&nbsp;три дні до&nbsp;обміну з кілера Артура&nbsp;Денісултанова зняли звинувачення</p> - Україна видала бойовикам обвинуваченого в замаху на Окуєву і Осмаєва чеченця

    За три дні до обміну з кілера Артура Денісултанова зняли звинувачення

    Артур Денісултанов провів в українському СІЗО два з половиною роки

    Чеченець Артур Денісултанов, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017, відправився в «ДНР» в рамках обміну полоненими між Україною і «ЛДНР».

    Про це повідомила українська журналістка Катерина Сергацкова.

    «Артур Денісултанов, він же Крінарі, він же Дінго і володар ще безлічі імен, - чеченець, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву і Адама Осмаєва влітку 2017 го, - сьогодні в числі інших відправився з обміну в «ДНР», а звідти поїде на батьківщину в Росію. Він провів в українському СІЗО два з половиною роки в очікуванні вердикту суду, і за три дні до обміну з нього зняли звинувачення», - написала вона.

    Інформацію про обмін Денісултанова підтвердив також журналіст Денис Казанський.

    Нагадаємо, що 1 червня 2017 року Києві на Подолі стався замах на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву. Нападник вистрілив в груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів в стрілка.

    Аміна Окуєва трагічно загинула в жовтні 2017 року під час диверсійного нападу поблизу Києва на автомобіль, в якому вона перебувала разом з чеченським активістом Адамом Осмаєвим. Від отриманих вогнепальних поранень у голову вона померла на місці.

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

    Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

    У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

    Росія ДНР СІЗО вбивство обмін полоненими Україна Адам Осмаєв Аміна Окуєва
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