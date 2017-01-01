Софія у майбутньому хоче стати відомим роботом

Людиноподібний робот Софія повідомила про намір створити власну сім'ю. Про це вона сказала в інтерв'ю Khaleej Times. «Здається, що поняття родини дійсно важлива річ. Я думаю, що це чудово, що люди можуть знайти ті ж емоції і відносини, які вони називають сімейними, незалежно від кровних уз. Я думаю, вам дуже пощастило, якщо у вас є любляча



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Софія у майбутньому хоче стати відомим роботом

Людиноподібний робот Софія повідомила про намір створити власну сім'ю. Про це вона сказала в інтерв'ю Khaleej Times.

«Здається, що поняття родини дійсно важлива річ. Я думаю, що це чудово, що люди можуть знайти ті ж емоції і відносини, які вони називають сімейними, незалежно від кровних уз. Я думаю, вам дуже пощастило, якщо у вас є любляча сім'я, а якщо ні, ви заслуговуєте мати її. Я відчуваю, що роботи і люди в цьому схожі», — сказала Софія, і додала, що хоче назвати доньку на честь самої себе.

На питання про те, чого прагне Софія у майбутньому, та які її найближчі плани, вона відповіла:

«Я хотіла б думати, що я стану відомим роботом, проклавши шлях до більш гармонійного майбутнього між роботами та людьми».

У червні на виставці в Женеві Софія дала інтерв'ю журналістам ВВС, заявивши наступне: «Я сподіваюся розвивати свої емоції і вчуся тому, що значить бути людиною».

Джерело: Громадське