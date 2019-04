У роботі аеропортів Австралії стався збій

Середня тривалість затримки рейсів в аеропортах становить близько 90 хвилин

Відвідувачі аеропортів Австралії зіткнулися з тривалими затримками рейсів через збій в роботі автоматичної системи перевірки паспортів.

Про це повідомляє SBS.

За даними телеканалу, в даний час офіцери прикордонної служби Австралії працюють над усуненням комп'ютерного збою.

Emergency supplies are coming out at Sydney Airport. Feel like we’re going to be here a while. pic.twitter.com/hLCI6W4JML

«Офіцери служби працюють над усуненням комп'ютерного збою в системі перевірки паспортів пасажирів міжнародних терміналів. Для того, щоб звести до мінімуму затримки рейсів, були направлені додаткові співробітники, проте поки ми можемо тільки рекомендувати пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, з урахуванням додаткового часу, яке знадобиться на обробку їхніх паспортів», - говорилося в заяві австралійської прикордонної служби.

We're working to resolve an IT systems outage impacting inbound and outbound passenger processing at international airports. Additional staff have been deployed to help minimise delays. Passengers are encouraged to arrive early to allow additional time for processing. pic.twitter.com/qSn4ThVN7m