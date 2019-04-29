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    У роботі аеропортів Австралії стався збій

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    У роботі аеропортів Австралії стався збій - У роботі аеропортів Австралії стався збій
    У роботі аеропортів Австралії стався збій
    Фото: Twitter: @DerangedRadio

    Середня тривалість затримки рейсів в аеропортах становить близько 90 хвилин

    Відвідувачі аеропортів Австралії зіткнулися з тривалими затримками рейсів через збій в роботі автоматичної системи перевірки паспортів.

    Про це повідомляє SBS.

    За даними телеканалу, в даний час офіцери прикордонної служби Австралії працюють над усуненням комп'ютерного збою.

    «Офіцери служби працюють над усуненням комп'ютерного збою в системі перевірки паспортів пасажирів міжнародних терміналів. Для того, щоб звести до мінімуму затримки рейсів, були направлені додаткові співробітники, проте поки ми можемо тільки рекомендувати пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, з урахуванням додаткового часу, яке знадобиться на обробку їхніх паспортів», - говорилося в заяві австралійської прикордонної служби.

    Як зазначається, середня тривалість затримки рейсів в аеропортах становить близько 90 хвилин.

    При цьому проблеми в роботі системи перевірки паспортів, зокрема, торкнулися термінали аеропортів Сіднея, Брісбена і Мельбурна.

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