У роботі Facebook стався збій: проблему відчули і в Україні



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Найбільше скарг від користувачів було з приводу зображення

У п’ятницю близько 19:00 в роботі популярної соцмережі Facebook стався технічний збій, внаслідок якого вона не працювала в США, Японії, Індії, Бразилії та країнах Європи, зокрема, в Україні.

Про це повідомляє Downdetector.

Користувачі скаржилися на неможливість відкрити Facebook, складності при спробі авторизуватися, а також проблеми з відображенням зображень і додатками.

«Найбільше скарг від користувачів було з приводу наступних проблем: 37% - зображення, 31% - додатки, 30% - повний збій роботи», - йдеться в повідомленні.

В даний момент користувачі з різних країн повідомляють про відновлення роботи соцмережі. Зокрема, Facebook знову став доступний для користувачів в Україні.

Нагадаємо, директор з безпеки соцмережі Facebook Алекс Стамос покидає свій пост в компанії.

Зазначається, що 39-річний Стамос працював в компанії з 2015 року. Він залишить свою посаду в кінці серпня.

Стамос назвав три роки роботи в Facebook «дуже важким періодом».

Відомо, що тепер він буде викладати в Стенфордському університеті.

Алекс Стамос був підданий критиці початку цього року в зв'язку скандалом з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, у тому числі американські 2016 року, так як працювала з передвиборним штабом Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook внесе зміни до своєї рекламної платформи для зупинки діяльності сторонніх рекламодавців у США.