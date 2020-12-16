  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У роботі Telegram стався глобальний збій

    • Розсилка
    Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу - У роботі Telegram стався глобальний збій
    Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу
    Фото з відкритих джерел

    Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти

    В роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

    Зокрема, збій стався в Україні, Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії та Росії. Користувачі скаржаться на неможливість приєднатися в українських містах Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кропивницькому. Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу.

    Фото: збій у Telegram (downdetector)
    Фото: збій у Telegram (downdetector)

    При підключенні з'являється таке віконце.

    В роботі Telegram стався глобальний збій

    На своїй сторінці в Twitter компанія повідомила, що працює над проблемою.

    «Деякі з наших користувачів, в основному в Європі і на Близькому Сході, у цей час мають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності», – написали вони.

    Нагадаємо, що 14 грудня, у роботі Google і Youtube стався глобальний збій..

    Теги: Google Telegram YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies