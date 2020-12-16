У роботі Telegram стався глобальний збій

Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу

Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти

В роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії та Росії. Користувачі скаржаться на неможливість приєднатися в українських містах Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кропивницькому. Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу.

Фото: збій у Telegram (downdetector)

При підключенні з'являється таке віконце.

На своїй сторінці в Twitter компанія повідомила, що працює над проблемою.

«Деякі з наших користувачів, в основному в Європі і на Близькому Сході, у цей час мають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності», – написали вони.

Нагадаємо, що 14 грудня, у роботі Google і Youtube стався глобальний збій..