У Росії хочуть додати в спадщину ЮНЕСКО пельмені та млинці
- Сьогодні, 22:37
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«Пельмені та млинці - продукти, які можна внести і які повинні пройти крізь століття», вважають в РФ
Партія Володимира Жириновського запропонує ЮНЕСКО включити пельмені та млинці у список нематеріальної спадщини.
Про це заявив депутат Держдуми від Ліберально-демократичної партії Росії Олександр Курдюмов, повідомляє «Риа Новости».
«Пельмені я би вніс (у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО - ред.), млинці, наш російський продукт, найсмачніший російський продукт. Пельмені та млинці - те, що завжди роблять в наших будинках. У Росії в кожному будинку роблять пельмені і в кожному будинку печуть млинці. Два продукти, які можна внести і які повинні пройти крізь століття», - заявив Курдюмов.
Він також сказав, що в ЛДПР підготують таку ідею і запропонують її ЮНЕСКО.Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб французький багет визнали частиною нематеріальної спадщини ЮНЕСКО