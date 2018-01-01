У Росії консул вперше розмовляв із політв'язнем Грибом українською

У МЗС закликали допустити до Гриба українських лікарів

У російському Краснодарі український консул відвідав у СІЗО незаконно утримуваного політв'язня Павла Гриба, зустріч вперше відбулась українською мовою. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца. «Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ Павлом Грибом. Вперше,



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Українець Павло Гриб у російському суді

У МЗС закликали допустити до Гриба українських лікарів

У російському Краснодарі український консул відвідав у СІЗО незаконно утримуваного політв'язня Павла Гриба, зустріч вперше відбулась українською мовою.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

«Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ Павлом Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою», — йдеться у повідомленні.

Водночас у МЗС закликали допустити до Гриба й українських лікарів.

«Належного лікування Павло Гриб не отримує. Вимагаємо доступ українських лікарів до політв'язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла», — додала Беца.

Нагадаємо, 1 лютого в порушення всіх термінів російський суд відмовився звільнити українця Гриба. МЗС України висловило протест.

Раніше російський суд продовжив арешт Гриба до 4 березня.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. Представники захисту приїхали в слідчий ізолятор ФСБ в Краснодарі, де перебуває Павло Гриб, однак їх до затриманого не пустили.

13 вересня повідомлялося, що російські ЗМІ заявили про арешт Гриба суд Краснодара на два місяці. Російський адвокат Андрій Сабінін, який захищає утримуваного в Росії українця, зазначив, що рішення про арешт хлопця до 17 жовтня було заочним. Сам Павло Гриб заявив, що не отримує призначені йому ліки і турбується про своє здоров'я.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.