У Росії на арсеналі зброї пожежа і вибухи, людей евакуюють

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Снаряди на складі біля Пугачова почали детонувати через горіння сухої трави

В Удмуртії біля селища Пугачово почали вибухати боєприпаси, що залишилися у військовому арсеналі, цивільне населення евакуюється.

Про це повідомило Інтерфаксу поінформоване джерело.

«Жителів удмуртського селища Пугачово евакуювали через вибухів боєприпасів», - сказав співрозмовник.

За його словами, площа пожежі стоновить 15 га. Снаряди на складі біля Пугачова почали детонувати через горіння сухої трави. Там же в 2011 році в результаті пожежі вже був великий вибух артилерійського арсеналу.

В той же час глава цього муніципального утворення Едуард Султанов заявив, що евакуація не оголошувалася, люди самі залишають селище. Раніше Султанов заявив, що боєприпаси вибухають за півтора кілометра від житлового селища, тому евакуація жителів не потрібна. Пізніше глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що після вибухів у Пугачовому розпочато евакуацію військового містечка. На сайті адміністрації Іжевська повідомляється, що через вибухи боєприпасів перекрита ділянка федеральної траси М7.

У червні 2011 року в 102-му артилерійському арсеналі, розташованому біля селища Пугачово в Удмуртії, сталася пожежа, через яку здетонували снаряди. Більш як 28 тисяч осіб були евакуйовані, близько сотні людей постраждали. Вибухами снарядів було пошкоджено понад 3 тисячі будівель у 32 населених пунктах. Республіканський МОЗ повідомляв про двох померлих від серцевого нападу, але в Міноборони заявили, що пов'язувати смерть цих людей з вибухами некоректно. Причиною пожежі було названо недотримання правил безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт.

У травні 2015 року через горіння трави біля селища Пугачово вибухнули декілька снарядів, що залишилися після пожежі 2011 року. Тоді ніхто не постраждав, евакуація жителів не проводилася.