Вибухове знищення боєприпасів у Балаклії не проводилось - ЗСУ

Знищення вибуховим способом боєприпасів не проводили, тому що місцеві органи самоврядування не надали погодження

Знищення пошкоджених боєприпасів на технічних територіях арсеналу поблизу Балаклії, де 3 травня пожежа спричинила детонацію боєприпасів, у цьому році вибуховим способом не проводилося. Про це заявив начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Кравчук, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



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Нещодавня пожежа у Балаклії

Знищення вибуховим способом боєприпасів не проводили, тому що місцеві органи самоврядування не надали погодження

Знищення пошкоджених боєприпасів на технічних територіях арсеналу поблизу Балаклії, де 3 травня пожежа спричинила детонацію боєприпасів, у цьому році вибуховим способом не проводилося.

Про це заявив начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Кравчук, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«У 2018 році знищення вибуховим способом боєприпасів не проводили, тому що не надали місцеві органи самоврядування погодження на проведення знищення на військовому полігоні поблизу села Борщівка», - повідомив Кравчук.

Він нагадав, що раніше знищення вибухонебезпечних предметів, які були вилучені із адміністративних та технічних територій арсеналу, з територій по периметру військової частини та з житлових районів міста Балаклія після надзвичайної події від 23 березня 2017 року, військові сапери, за погодженням місцевих органів самоврядування, здійснювали на території військового полігону поблизу села Борщівка у піщаному кар’єрі з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Загалом групами розмінування у 2017 році було піднято, знешкоджено і транспортовано до місць тимчасового зберігання понад 344 тисячи вибухонебезпечних предметів. Це дало можливість у 2017 році очистити від вибухонебезпечних предметів понад 70 відсотків території арсеналу.

«Вже протягом 2018 року групами розмінування було очищено 5 гектарів технічної території, розміновано, піднято і знешкоджено або транспортовано до місць тимчасового зберігання боєприпасів 8715 вибухонебезпечних предметів. Орієнтовний термін завершення робіт з розмінування технічної території, яка залишилася, - до кінця цього року», - наголосив Кравчук.

Він нагадав, що з 28 грудня 2017 року, у зв’язку із заморозками та снігопадами, процес розмінування технічних територій Балаклії було призупинено з міркувань безпеки. Роботи з очищення технічної території арсеналу були відновлені з квітня 2018 року, до їх проведення було залучено 12 груп розмінування та 18 одиниць техніки, ще 5 груп та 10 одиниць техніки знаходяться у резерві.

Як відомо, у Збройних силах розглядають три версії пожежі на арсеналі у Балаклії.

За останньою оперативною інформацією рятувальників (4 травня 11:00), пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області локалізовано, тліє лише два осередки, вибухів нема.

Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.