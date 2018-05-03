Генштаб: на території арсеналу у Балаклії періодично відбуваються вибухи

Загрози для сховищ з боєприпасами немає, запевняють у Генштабі ЗСУ

Станом на 20.30 на території колишніх складів боєприпасів у Балаклії Харківської області продовжуються заходи ліквідації надзвичайної події. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, територія арсеналу задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління, які оперативно ліквідовуються пожежними



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Фото: Генеральний штаб ЗСУ Територія 65-го арсеналу у Балаклії

Загрози для сховищ з боєприпасами немає, запевняють у Генштабі ЗСУ

Станом на 20.30 на території колишніх складів боєприпасів у Балаклії Харківської області продовжуються заходи ліквідації надзвичайної події.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, територія арсеналу задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління, які оперативно ліквідовуються пожежними розрахунками.

«Загрози для сховищ з боєприпасами немає. На даний час пожежний літак Ан-32 виконав три, а вертоліт Мі-8 – чотири скиди води. В подальшому, авіазасоби будуть залучатися за потребою», - додали у Генштабі.

На місці події працюють чотири пожежних розрахунки від Збройних сил та шість від Держслужби з надзвичайних ситуацій, три пожежні танки, інженерна машина розгородження, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.

До ліквідації наслідків також залучені 69 військовослужбовців ЗСУ та 25 представників ДСНС. Крім того, 11 пожежних розрахунків ДСНС перебувають на чергуванні у м. Балаклія.

Як відомо, станом на 19:00 на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.

Наразі є задимлення території, проте осередків пожежі не спостерігається.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га.

Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.