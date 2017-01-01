У Росії назвали умову повернення до Спільного центру з контролю і координації

Росія може повернутися в СЦКК якщо він стане «дієздатним органом»

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Франц Клинцевич заявив, що РФ може повернутися в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК), якщо він стане «дієздатним органом». «Думаю, що варіанти повернення російських офіцерів у СЦКК цілком можуть бути реалізовані. Зрозуміло, при одній



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Франц Клинцевич

Росія може повернутися в СЦКК якщо він стане «дієздатним органом»

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Франц Клинцевич заявив, що РФ може повернутися в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК), якщо він стане «дієздатним органом».

«Думаю, що варіанти повернення російських офіцерів у СЦКК цілком можуть бути реалізовані. Зрозуміло, при одній умові. Мова йде про перетворення цього центру в реальному діючий інструмент контролю за ситуацією в Донбасі», - розповів Клинцевич.

Він заявив, що російські офіцери СЦКК повинні там не просто значитися, а «визначати роботу цього центру поряд з усіма іншими його учасниками».

Російський сенатор зазначив, що відхід з СЦКК має під собою лише одну причину: «небажання бути статистами в органі, який нічого не вирішує».

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку».

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

Як відомо, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.

Центр почав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.

З квітня 2015 року українська та російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню.

Учасники СЦКК зокрема домовляються зі сторонами про режим припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку спостережній місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.