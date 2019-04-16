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    У Росії норвежця засудили за шпигунство на 14 років

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    <p>Норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни</p> - У Росії норвежця засудили за шпигунство на 14 років

    Норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни

    Фото: ТАСС

    Процес щодо Берга почався в Мосміськсуді 2 квітня - судове слідство зайняло два засідання

    Московський міський суд засудив до 14 років колонії громадянина Норвегії Фруде Берга за шпигунство.

    Відбувати покарання він буде у виправній колонії суворого режиму, йдеться у вироку судді Андрія Суворова.

    Суд оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку, оскільки справа норвежця має гриф «цілком таємно» та розглядалася в закритому режимі.

    Як відомо, норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни.

    Процес щодо Берга почався в Мосміськсуді 2 квітня - судове слідство зайняло два засідання.

    Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебував під арештом.

    Нагадаємо, суд у російському Ростові-на-Дону засудив колишнього офіцера міністерства оборони РФ Дениса Хісамова до 19 років колонії суворого режимуза участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

    Джерело: Интерфакс

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