У Росії норвежця засудили за шпигунство на 14 років



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Норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни Фото: ТАСС

Процес щодо Берга почався в Мосміськсуді 2 квітня - судове слідство зайняло два засідання

Московський міський суд засудив до 14 років колонії громадянина Норвегії Фруде Берга за шпигунство.

Відбувати покарання він буде у виправній колонії суворого режиму, йдеться у вироку судді Андрія Суворова.

Суд оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку, оскільки справа норвежця має гриф «цілком таємно» та розглядалася в закритому режимі.

Як відомо, норвежця Фруде Берга звинувачують у тому, що він збирав інформацію про російські атомні підводні човни.

Процес щодо Берга почався в Мосміськсуді 2 квітня - судове слідство зайняло два засідання.

Берга затримали в Москві в грудні 2017 року, відтоді він перебував під арештом.

Нагадаємо, суд у російському Ростові-на-Дону засудив колишнього офіцера міністерства оборони РФ Дениса Хісамова до 19 років колонії суворого режимуза участь в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

Джерело: Интерфакс