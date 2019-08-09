У Росії нові вибухи на складі боєприпасів: дев’ятеро постраждалих



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Дев'ять людей постраждали через нові вибухи на складі боєприпасів під Ачинськом

Дев'ять осіб були доставлені в лікарню після нових вибухів на складі боєприпасів під Ачинськом у Красноярському краї

Дев'ять осіб були доставлені в лікарню після нових вибухів на складі боєприпасів під Ачинськом у Красноярському краї.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на Ачинську міжрайонну центральну лікарню.

У свою чергу Міноборони РФ заявило про одного постраждалого.

«В результаті підриву отримав незначні травми, порізи склом співробітник позавідомчої охорони на контрольно-пропускному пункті складу», - повідомили у військовому відомстві Росії.

У силових структурах заявили, що причиною нових вибухів стали блискавки. Цю інформацію підтвердили в Міноборони РФ, зазначивши, що блискавка влучила в снаряд.

«9 серпня 2019 року внаслідок влучення розряду блискавки у стелаж з боєприпасами з порушеним захистом від блискавки на складі сталося займання боєприпасів з подальшим підривом. В результаті підриву отримав незначні травми, порізи склом співробітник позавідомчої охорони на контрольно-пропускному пункті складу», - наголошується в повідомленні.

У повідомленні прес-служби губернатора Красноярського краю йдеться, що нові вибухи сталися в момент проведення робіт з розмінування.

Джерело агентства в екстрених службах повідомило, що жителі розташованого поруч з військовим складом села Каменка евакуюються в безпечну зону.

«Жителів евакуювали в населений пункт Малиновка», - сказало джерело.

На сайті адміністрації Ачинського району підтверджується, що жителів села вивезуть у пункти тимчасового розміщення в селище Малиновка. «У зв'язку з погіршенням гідрометеоумов організований вивіз жителів села Каменка в пункти тимчасового розміщення в селище Малиновка. За дорученням голови Ачинська Ілая Ахметова в Каменку відправлено п'ять автобусів», - йдеться в повідомленні. Кількість евакуйованих не уточнюється.

Управління прес-служби губернатора й уряду Красноярського краю також повідомляє, що крайовий оперативний штаб з ліквідації інциденту прийняв рішення про тимчасове переміщення жителів. З міста Ачинська і Ачинського району направлено 11 автобусів для вивезення жителів села Каменка у Малиновку.

Нагадаємо, 5 серпня сталося займання сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю РФ. Місцева влада оголосила режим НС. На цей час проводиться евакуація населення з чотирьох найближчих селищ і частини міста Ачинська.