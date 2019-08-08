У РФ оголосили евакуацію через загрозу повторних вибухів боєприпасів у Красноярському краї



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Місцеві жителі розповіли, що знову загорівся один з військових складів

Російські військові попередили жителів про те, що снаряд може прилетіти куди завгодно

У РФ оголосили евакуацію через загрозу повторних вибухів у селищі Кам'янка в Ачинському районі Красноярського краю.

Про це повідомляє місцевий новинний портал Тайга.інфо.

Місцеві жителі розповіли, що знову загорівся один з військових складів.

«У селищі Кам'янка, де вибухали боєприпаси 5 серпня, військові оголосили термінову евакуацію. Є загроза повторних вибухів», - йдеться у повідомленні.

Кореспонденти видання зазначають, що російські військові попередили жителів про те, що снаряд може прилетіти куди завгодно.

Нагадаємо, 5 серпня у Красноярському краї під Ачинськом на військовому складі сталося займання сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. У результаті вибухів боєприпасів одна людина загинула, вісім отримали поранення. Знищені щонайменше шість приватних будинків. У 15-кілометровій зоні від епіцентру була організована евакуація населення. Загалом район покинули понад 16 тис. людей. 7-8 серпня люди повернулися в населені пункти.

Раніше видання повідомляло, що в 2017 році керівництво постраждалої військової частини заявляло про зникнення понад однієї тисячі снарядів.

Крім того, «1062 Центр матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу (ЦВО) в/ч 58661», до якого входить ця частина, визнавали винним у порушенні пожежної безпеки в одній з інших підзвітних частин.

Міноборони РФ повідомило, що склад Центру МТЗ Центрального військового округу в Ачинському районі є одним з найстаріших у системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил і його планували розформувати до 2022 року.