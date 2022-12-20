У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації

Кремль абсолютно не зважає на життя росіян

Російська влада запевняє, що «нова хвиля мобілізації – це чудовий шанс проявити себе молодим хлопцям»

Інформаційний портал Департаменту культури Тюменської області анонсував заходи на підтримку нової хвилі мобілізації у Росії.

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У новині: «Працівники культури Тюменської області незабаром порадують мешканців регіону цікавими новинками на підтримку хлопців, які вирушають на Україну.

Також приводиться пряма мова керівниці Департаменту культури Тюменьского регіону Олени Майєр: «Нова хвиля мобілізації – це чудовий шанс проявити себе всім тим молодим хлопцям, які розуміють свій обов'язок перед батьківщиною».

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Також сайт культури посилається на те, що згадані заходи проводяться регіональним Департаментам культури відповідно до наказу Мінкульту РФ «Про проведення заходів на підтримку мобілізації».

Як повідомляв Главком, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас, якого цитують пропагандистські ЗМІ.