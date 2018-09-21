У Росії помер українець, який потрапив в масштабну ДТП



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Водій мікроавтобусу Opel під час ДТП важку черепно-мозкову травму

У Росії помер водій, госпіталізований разом з п'ятьма українцями після ДТП у Воронезькій області.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

«Водій мікроавтобусу Opel, громадянин України, який отримав під час ДТП важку черепно-мозкову травму, перебував у комі. Після шестигодинної операції сьогодні помер», - сказав дипломат.

За його словами, тіло водія направлено на судово-медичну експертизу.

Як додав Погорельцев, двох постраждалих в ДТП українців після отримання необхідної медичної допомоги вже виписали. Він уточнив, що один чоловік отримав закритий перелом ноги, забиття гомілки, а інший - струс мозку.

Ще троє українців перебувають у лікарні, один з них - у важкому стані у реанімації.

Нагадаємо, в Ліскинському районі Воронезької області РФ в результаті ДТП постраждали шестеро громадян України. Аварія сталася о 14:00 в четвер, 20 вересня, на автодорозі Ліски-Колибелка. За даними поліції, мікроавтобус врізався в пасажирський ПАЗ через те, що його водій не впорався з керуванням.