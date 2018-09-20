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    В Росії сталася ДТП, в якій постраждали шестеро українців

    • Розсилка
    В Росії сталася ДТП, в якій постраждали шестеро українців

    Один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані

    В Ліскинському районі Воронезької області РФ в результаті ДТП постраждали шестеро громадян України.

    Один з потерпілих знаходиться у вкрай важкому стані, повідомив заступник начальника Центру медицини катастроф РФ Ігор Воробйов.

    «Постраждалих доставили в районну лікарню, всіх вже прооперували. Один з них знаходиться в украй важкому стані, двоє - в реанімації, троє – стабільні», - сказав Воробйов.

    Аварія сталася о 14:00 в четвер, 20 вересня,  на автодорозі Ліски-Колибелка. За даними поліції, мікроавтобус врізався в пасажирський ПАЗ через те, що його водій не впорався з керуванням.

    Нагадаємо, 17 серпня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українського автобуса, в якому їхало 54 українці. Загинули троє людей, травмувалися 17.

    Водія туристичного автобуса затримали за підозрою в перевищенні швидкості.

    Джерело: Интерфакс

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