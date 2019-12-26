У Росії правозахисний центр «Меморіал» 19-й раз оштрафували за законом про «іноземних агентів»



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«Меморіал» запустив кампанію в інтернеті зі збору коштів на виплату штрафів.

Тверський районний суд Москви 25 грудня оштрафував правозахисний центр «Меморіал» на 300 тисяч рублів, і на 100 тисяч — його керівника Олександра Черкасова. Як організація, так і її голова отримали штрафи за відсутність маркування «іноземний агент» на одній зі сторінок сайту «Меморіалу», де був розміщений матеріал про незаконний профілактичний облік громадян в установах поліції Північного Кавказу.

Щодо «Міжнародного Меморіалу», правозахисного центру «Меморіал» та їхніх співробітників суди призначили штрафи за 19-ма протоколами, пов’язаними із порушенням закону про «іноагентів». Загальна сума штрафів — 3,5 мільйона рублів. Ще щонайменше 9 протоколів суди мають розглянути.

«Меморіал» запустив кампанію в інтернеті зі збору коштів на виплату штрафів.

Закон про «іноземних агентів» ухвалили в Росії в 2012 році. Згідно з документом, будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені в список агентів, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, в законі чітко не визначені.

У 2019 року в Росії були ухвалені закони, що дозволяють визнавати «іноземними агентами» ЗМІ та окремих громадян. Порушникам, які не вказують у своїх матеріалах, що вони є «іноземними агентами», загрожують великі штрафи і арешти терміном до 15 діб.

Джерело: Радіо Свобода