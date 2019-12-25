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    Кримінал

    Суд виправдав від порнографії науковця, який вивчав феномен родючості

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    <p>Картина Костянтина Трутовського (1826-1893) &laquo;На сіновалі&raquo;</p> - Суд виправдав від порнографії науковця, який вивчав феномен родючості

    Картина Костянтина Трутовського (1826-1893) «На сіновалі»

    Науковець працює над докторською дисертацією за темою «Феномен родючості в українській родинній обрядовості»

    Київський районний суд м. Харкова виправдав доцента Харківської державної академії культури від звинувачень у розповсюдженні порнографії.

    Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 грудня.

    За матеріалами справи, на початку 2015 року чоловік виклав на файлообмінник для вільного доступу та скачування в інтернеті файли, які згідно з висновком судової мистецтвознавчої експертизи мають відеозаписи та зображення порнографічного змісту. Ці матеріали були доступні для скачування протягом року.

    Чоловік вину не визнав, пояснивши, що ніякої порнографії не розповсюджував, він є науковцем, працює над докторською дисертацією за темою «Феномен родючості в українській родинній обрядовості» і використовував дані файли для своїх досліджень.

    Колишня дружина повідомила, що підсудний є науковцем та досліджував секс культури та секс казки, а щодо розповсюдження порнографії їй нічого не відомо.

    Вчений секретар Академії культури підтвердив, що обвинувачений є докторантом та досліджує секс культури.

    Захист також надав висновок кандидата мистецтвознавства, що згадані матеріали не можуть бути визнані порнографічними в тому значенні, яке сьогодні розуміється судовою практикою. З точки зору наукової діяльності, жоден із вказаних сюжетів не може кваліфікуватися порнографічним чи забороненим, оскільки в такому випадку порушуватимуться права науковця на вільне дослідження об’єктів, які він вважає за потрібне.

    Відтак суд дійшов висновку, що у діях чоловіка немає складу злочину.

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    Нагадаємо, стали відомі деталі нападу російського школяра з молотком на вчительку.

    суд скандал наука казки секс
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