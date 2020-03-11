У Росії схвалили закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови»



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Громадянам України і Білорусі, які вільно володіють російською мовою і постійно проживають на території РФ, не потрібно буде проходити співбесіду для визнання їх носіями мови

Новий закон спрощує отримання українцями і білорусами російського громадянства

У РФ Верхня палата парламенту схвалила закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови», що спрощує отримання російського громадянства. Про це повідомляє прес-служба Ради Федерації.

Зокрема, громадянам України і Білорусі, які вільно володіють російською мовою і постійно проживають на території РФ, не потрібно буде проходити співбесіду для визнання їх носіями мови.

Крім того, від співбесіди будуть звільнені українці і білоруси, які раніше проживали на території Росії, на території СРСР або Російської імперії (в межах російського держкордону).

Носіями мови без іспиту можуть бути визнані також громадяни Білорусі та України, родичі яких по прямій висхідній лінії проживають або раніше проживали на «зазначених територіях».

Відповідні поправки внесли до Федерального закону «Про громадянство Російської Федерації».

Як повідомлялося наприкінці лютого, РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою.

Нагадаємо, на початку березня цього року у держдумі РФ різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців.

18 грудня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 березня 2020 року виїзд до Росії громадян України буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Водночас при в’їзді громадян України з території РФ прикордонники пропускатимуть українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

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