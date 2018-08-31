У Росії стався вибух ще на одному військовому заводі, є загиблі
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Розсилка
У Самарі на підприємстві авіакосмічного комплексу прогримів вибух
На одному з підприємств російського ПАТ «Кузнєцов», що займається виробництвом авіаційних і космічних двигунів, в Самарі стався вибух, є загиблі.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в службі «швидкої допомоги».
«Знайдено тіло третього загиблого», - сказало джерело.
Раніше повідомлялося, що робітники не дотримувалися належних заходів обережності, передбачені технологією робіт з сухого очищення резервуару в цеху розподілу повітря. На підприємстві офіційно доки підтвердили загибель двох співробітників.
Це вже друга виробнича аварія, про яку сьогодні повідомили російські ЗМІ. Також в російському місті Дзержинську Нижньогородської області на заводі імені Свердлова, що виробляє вибухівку, стався вибух, внаслідок чого загинули три людини і ще троє постраждали.