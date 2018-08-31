У Росії стався вибух ще на одному військовому заводі, є загиблі



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У Самарі на підприємстві авіакосмічного комплексу прогримів вибух

На одному з підприємств російського ПАТ «Кузнєцов», що займається виробництвом авіаційних і космічних двигунів, в Самарі стався вибух, є загиблі.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в службі «швидкої допомоги».

«Знайдено тіло третього загиблого», - сказало джерело.

Раніше повідомлялося, що робітники не дотримувалися належних заходів обережності, передбачені технологією робіт з сухого очищення резервуару в цеху розподілу повітря. На підприємстві офіційно доки підтвердили загибель двох співробітників.

Це вже друга виробнича аварія, про яку сьогодні повідомили російські ЗМІ. Також в російському місті Дзержинську Нижньогородської області на заводі імені Свердлова, що виробляє вибухівку, стався вибух, внаслідок чого загинули три людини і ще троє постраждали.

ПАТ Кузнєцов - машинобудівна компанія та підприємство авіаційного і космічного двигунобудування, входить до складу російської держкорпорації Ростех.