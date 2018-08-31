  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії стався вибух ще на одному військовому заводі, є загиблі

    • Розсилка
    У Росії стався вибух ще на одному військовому заводі, є загиблі

    У Самарі на підприємстві авіакосмічного комплексу прогримів вибух

    На одному з підприємств російського ПАТ «Кузнєцов», що займається виробництвом авіаційних і космічних двигунів, в Самарі стався вибух, є загиблі.

    Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело в службі «швидкої допомоги».

    «Знайдено тіло третього загиблого», - сказало джерело.

    Раніше повідомлялося, що робітники не дотримувалися належних заходів обережності, передбачені технологією робіт з сухого очищення резервуару в цеху розподілу повітря. На підприємстві офіційно доки підтвердили загибель двох співробітників.

    Це вже друга виробнича аварія, про яку сьогодні повідомили російські ЗМІ. Також в російському місті Дзержинську Нижньогородської області на заводі імені Свердлова, що виробляє вибухівку, стався вибух, внаслідок чого загинули три людини і ще троє постраждали. 

     ПАТ Кузнєцов - машинобудівна компанія та підприємство авіаційного і космічного двигунобудування, входить до складу російської держкорпорації Ростех.
    вибух ЗМІ аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ