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    У Росії вже понад мільйон хворих на коронавірус

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    1 вересня російський оперативний штаб&nbsp;повідомив&nbsp;про 4&nbsp;729 нових інфікованих у країні за добу - У Росії вже понад мільйон хворих на коронавірус
    1 вересня російський оперативний штаб повідомив про 4 729 нових інфікованих у країні за добу

    РФ очікує найвищу смертність за 14 років

    До кінця року російська влада очікує найвищу смертність в країні за останні 14 років. Пов’язано це перш за все з пандемією коронавірусу. У РФ вже понад мільйон офіційно зареєстрованих хворих на Covid-19.

    Про це йдеться в плані російського уряду щодо цілей розвитку країни до 2030 року, передає РБК.

    Так, за підсумками 2020 року населення Росії скоротиться на 158 тисяч. Гірше показник був у країні у 2006 році, коли населення скоротилося на 373,9 тисячі людей.

    1 вересня російський оперативний штаб повідомив про 4 729 нових інфікованих у країні за добу, таким чином кількість підтверджених випадків в РФ перевищила один мільйон. За офіційною статистикою, вже 815 тисяч людей одужали, а 17 299 — померли.

    Тобто «внесок» пандемії в загальне скорочення населення не можна назвати вирішальним, водночас є дуже великі сумніви щодо правдивості російської статистики.

    Увесь цей час російська статистика щодо смертності викликає великі запитання, бо вона напрочуд низька у порівнянні з іншими країнами. Наприклад, у Перу, де загалом майже 659 тисяч випадків, кількість померлих значно вище — 28 788.

    Що вже казати про країни з більшою кількістю випадків: США (понад 6 млн загалом, 183,5 тисячі смертей), Бразилія (3,9 млн загалом, 121,3 тисячі жертв), Індія (3,6 млн і 65 тисяч відповідно).

    Пов’язана така оптимістична статистика, вочевидь, з тим, що значну кількість померлих в Росії записують не як померлих від коронавірусу, а як померлих від інших хвороб. Наприклад, викликав Covid-19 пневмонію, її в причини смерті і записали. Те, що населення країни серйозно скоротиться, також підтверджує, що вплив пандемії куди більший, ніж хоче показати влада Росії.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

    При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. 

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    Росія статистика хвороби коронавірус
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