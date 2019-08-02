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    У Росії відкрили перші кримінальні справи через пожежі в Сибіру

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    <span>Пожежі в Красноярському краї Росії, фото з борту пожежного літака, 30 липня 2019 року</span> - У Росії відкрили перші кримінальні справи через пожежі в Сибіру
    Пожежі в Красноярському краї Росії, фото з борту пожежного літака, 30 липня 2019 року

    Площа пожеж у Сибіру, за останніми даними, сягнула майже трьох мільйонів гектарів

    У російському Красноярську порушили першу кримінальну справу через масштабні пожежі. Співробітників регіонального міністерства лісового господарства звинувачують у халатності.

    Число підозрюваних не розголошується, повідомляє Слідчий комітет Росії.

    На думку слідчих, посадові особи з березня 2019 року не здійснювали необхідних дій для ліквідації загорянь, через що вогонь поширився на більшій площі. Сумма збитків наразі встановлюється.

    Раніше повідомлялося, що у Росії в Сибіру горять понад 3 мільйони гектарів лісів. Дим доходить до уральських міст і Поволжя, де жителі скаржаться на задушливий смог. При цьому більшість пожеж не гасяться – чиновники пояснюють, що, мовляв, дешевше буде нові ліси насадити, ніж зараз боротися з вогнем.

     У гасінні вогню беруть участь близько трьох тисяч людей, 390 одиниць техніки, 28 літаків та вертольотів. В Іркутській області, Красноярському краї, двох районах Бурятії та одному районі Якутії запровадили режим надзвичайної ситуації.

    За даними NASA, дим від пожеж у Росії сягає Аляски та Канади.

    Довгий час влада відмовлялася гасити пожежі, посилаючись на високі витрати.

    За оцінкою екологів Greenpeace, посилені заходи допомогли б ліквідувати вогонь кілька тижнів тому. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню.

    пожежа Росія влада Сибір
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