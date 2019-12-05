Гончарук обговорив із прем'єром Швеції «Північний потік-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стефан Левен та Олексій Гончарук Фото: Урядовий портал

Функціонування газопроводів на території Європи повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм законодавства ЄС, - заявив прем’єрміністр України

У середу, 4 грудня, прем’єрміністр України Олексій Гончарук зустрівся зі шведським колегою Стефаном Левеном. У ході зустрічі, зокрема мова йшла про «Північний потік-2».

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Функціонування газопроводів на території Європейського Союзу повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно «Північного потоку-2» країни-члени ЄС не робили жодних виключень. Це є питанням енергетичної безпеки регіону та якості послуг, що надаються на європейському енергетичному ринку», - сказав Гончарук.

Прем’єр України також підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів.

«Уряд України сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 рр. у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції. Швеція також реалізувала подібний проєкт, коли знаходилася на шляху до вступу в ЄС», - наголосив Гончарук.

Він додав, що ці Офіси стануть простором, де українці зможуть отримувати консультативну допомогу та загалом дізнаватися інформацію про можливості, які надає євроінтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства.

В свою чергу прем’єрміністр Швеції зазначив, що Україна є одним із найважливіших партнерів Швеції у питаннях співпраці з метою розвитку.

«Для нас важливо надавати підтримку уряду України для здійснення в країні ключових реформ, зокрема, реформи децентралізації. Ми також зацікавлені в зміцненні двосторонньої торгівлі. В Україні функціонує приблизно 90 шведських компаній. Сподіваюся, це число дедалі збільшуватиметься», - сказав Левен.

Крім цього, на зустрічі обговорювали низку інших питань, зокрема початок переговорів щодо укладення угоди щодо так званого промислового безвізу.

«На початку наступного року відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в результаті якого ми сподіваємося розпочати процес переговорів щодо укладення Угоди ACAA – так званого промислового безвізу. На порядку денному також буде питання секторальної інтеграції у сферах цифрових технологій, енергетики, правосуддя та внутрішніх справ», — зазначив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» в Європу в обхід України.

Згодом ЗМІ дізналися деталі американських санкцій проти «Північного потоку-2».