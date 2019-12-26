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    У Росії вважають «безглуздою» свою участь у саміті G7

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    <span>Проти повернення Росії до Великої сімки виступили всі члени комітету одноголосно</span> - У Росії вважають «безглуздою» свою участь у саміті G7
    Проти повернення Росії до Великої сімки виступили всі члени комітету одноголосно

    У російському МЗС зазначили, що Москва не прагне до повернення в організацію країн «великої сімки»

    Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що «сімка» втратила свою значимість як інструмент глобального управління вирішення проблем. За його словами, все більше важливих питань вирішуються у інших форматах, наприклад, на G20. 

    Москва не прагне до повернення в організацію країн «великої сімки», вона не отримувала від президента США Дональда Трампа запрошення на черговий саміт G7, але в будь-якому випадку вважає питання про свою участь в цій зустрічі «безглуздим», заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у четвер, 26 грудня.

    «Ніяких запрошень не отримували, і взагалі про це говорити, на мій погляд, немає сенсу. Це безпредметна така розмова, тому що, як я вже сказав, у нас зовсім інші пріоритети, «сімка» - не в їх числі», - сказав Рябков.

    Він нагадав, що президент Росії Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово говорили про втрату «сімкою» в останні роки своєї колишньої значущості інструменту глобального управління. Все більше питань міжнародного порядку вирішуються в абсолютно інших форматах, наприклад, в «двадцятці», констатував Рябков.

    «Те, що лідери» сімки «зустрічаються, щось обговорюють, випускають якісь заяви, далі не залишається без уваги, але значення всього цього ми абсолютно не перебільшуємо», - резюмував Сергій Рябков.

    Наступний саміт G7 відбудеться в червні 2020 року на курорті Trump National Doral під Майамі. Курорт займає ділянку в 800 гектарів.

    Росія була виключена з G8 в 2014 році через анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України.

    Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7.

    Джерело: Deutsche Welle

    МЗС Росія США саміт Путін Сергій Лавров Велика сімка президент
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