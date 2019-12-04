Американські конгресмени підтримали резолюцію проти участі Росії у самітах G7



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Палата представників Конгресу США

У резолюції міститься заклик до всіх лідерів країн Великої сімки не допустити повернення Росії, пока вона не залишить у спокої Україну

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій закликала не допустити участі РФ у майбутніх самітах G7, доки вона порушує територіальну цілісність сусідів і стандарти демократичних суспільств.

Про це повідомляє The Hill.

«У вівторок Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію, в якій виступає проти допущення Росії до участі у майбутніх самітах G7. За проголосувало 339, а проти – 71 конгресмен», - йдеться у повідомленні.

Ця резолюція була представлена конгресменом від Республіканської партії Альбіо Сайресом після того, як 26 серпня 2019 року президент Дональд Трамп оголосив про намір запросити президента Росії на саміт G7 у наступному році.

У документі Палата представників заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму і дестабілізацію на Сході України, засуджує атаки Кремля на демократичні суспільства в усьому світі.

У резолюції також міститься заклик до всіх лідерів країн Великої сімки не допустити повернення Росії, аж поки вона не припинить окупацію суверенної території України, включаючи Крим, і не припинить свої атаки на демократичні інституції в усьому світі».