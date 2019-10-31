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    У світі

    У Конгресі США підтримали резолюцію проти повернення Росії до G7

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    Саміт лідерів&nbsp;G7 - У Конгресі США підтримали резолюцію проти повернення Росії до G7
    Саміт лідерів G7

    Проти повернення Росії до Великої сімки виступили всі члени комітету одноголосно

    Комітет палати представників з іноземних справ Конгресу США прийняв у четвер резолюцію проти участі Росії у зустрічах Великої сімки.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті одного з авторів документу конгресмена Альбіо Сайреса.

    Зазначається, що проти повернення Росії виступили всі члени комітету одноголосно. Вони засуджують можливе включення Росії в G7.

    «Сьогодні комітетом із закордонних справ нижньої палати була одноголосно прийнята двопартійна резолюція. Вона засуджує включення Росії в майбутні саміти G7, поки вона не буде поважати територіальну цілісність сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств»,
    – йдеться у документі.

    Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

    Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає». 

    Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

    Росія дипломатія США саміт Велика сімка політика
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