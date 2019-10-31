У Конгресі США підтримали резолюцію проти повернення Росії до G7



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саміт лідерів G7

Проти повернення Росії до Великої сімки виступили всі члени комітету одноголосно

Комітет палати представників з іноземних справ Конгресу США прийняв у четвер резолюцію проти участі Росії у зустрічах Великої сімки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті одного з авторів документу конгресмена Альбіо Сайреса.

Зазначається, що проти повернення Росії виступили всі члени комітету одноголосно. Вони засуджують можливе включення Росії в G7.

«Сьогодні комітетом із закордонних справ нижньої палати була одноголосно прийнята двопартійна резолюція. Вона засуджує включення Росії в майбутні саміти G7, поки вона не буде поважати територіальну цілісність сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств»,

– йдеться у документі.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає».

Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.