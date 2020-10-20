У Росії зафіксований новий добовий антирекорд щодо коронавірусу



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Всього наразі в РФ хворіють 321 392 людини

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Краснодарському краї, Чеченській Республіці – 0,2%

За минулу добу в Росії коронавірус виявили у 16 319 осіб, що виявилося рекордним значенням за весь час епідемії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомило інформагентство ТАСС.

Загальна кількість заражених коронавірусом зросла до 1 431 635. Число видужалих після зараження коронавірусом росіян за добу зросло на 9 704, до 1 085 607.

Всього наразі в РФ хворіють 321 392 людини. Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Краснодарському краї, Чеченській Республіці – 0,2%.

Кількість смертей через коронавірус за добу зросла до 269 проти 179 днем раніше. Загалом через захворювання померли 24 635 осіб.

Як повідомлялося, всього у світі за підсумками 19 жовтня налічувалося 40 651 388 хворих, з них 30 356 688 вже одужали, померли 1 122 997 в активній фазі захворювання – 9 171 703, при цьому в критичному стані 72 735 пацієнтів.

Нагадаємо, що у Росії вперше з початку пандемії виявили понад 15 тисяч хворих на Covid-19.