В Росії злодії вкрали трубу для подачі кисню хворим коронавірусом



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Апарати ШВЛ подали звукові сигнали про те, що впав тиск газу

Поліція веде пошук підозрюваних

У Читі злодії викрали трубу, по якій пацієнтам, які хворіють коронавірусом подавався кисень. Про це повідомляється на сайті уряду Забайкальського краю.

Інцидент стався увечері 19 жовтня на території міської лікарні №1. Апарати ШВЛ подали звукові сигнали про те, що впав тиск газу. Техніки з'ясували, що в системі відсутні приблизно 13 метрів мідної труби, яка вела в медичний корпус на 200 ліжок.

П'ятьох пацієнтів, підключених до апаратів, перевели в реанімацію іншого корпусу, ніхто не постраждав. Трубу оперативно замінили, все пацієнти отримують лікування в повному обсязі.

Поліція веде пошук підозрюваних.

Нагадаємо, що у світі Covid-19 вже підхопили понад 40 млн людей.

До слова, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.