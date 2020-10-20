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    В Росії злодії вкрали трубу для подачі кисню хворим коронавірусом

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    Апарати ШВЛ подали звукові сигнали про те, що впав тиск газу - В Росії злодії вкрали трубу для подачі кисню хворим коронавірусом
    Апарати ШВЛ подали звукові сигнали про те, що впав тиск газу

    Поліція веде пошук підозрюваних

    У Читі злодії викрали трубу, по якій пацієнтам, які хворіють коронавірусом подавався кисень. Про це повідомляється на сайті уряду Забайкальського краю.

    Інцидент стався увечері 19 жовтня на території міської лікарні №1. Апарати ШВЛ подали звукові сигнали про те, що впав тиск газу. Техніки з'ясували, що в системі відсутні приблизно 13 метрів мідної труби, яка вела в медичний корпус на 200 ліжок.

    П'ятьох пацієнтів, підключених до апаратів, перевели в реанімацію іншого корпусу, ніхто не постраждав. Трубу оперативно замінили, все пацієнти отримують лікування в повному обсязі.

    Поліція веде пошук підозрюваних.

    Нагадаємо, що у світі Covid-19 вже підхопили понад 40 млн людей.

    До слова, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

    Росія поліція коронавірус
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