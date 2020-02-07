У Росії загинув депутат Держдуми під час падіння вертольота



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Під час авіакатастрофи загинув заступник голови комітету Держдуми з аграрних питань Айрат Хайруллін

На борту судна перебували троє осіб

У п'ятницю, 7 лютого, поблизу російського Татарстану розбився вертоліт Bell 406, який належав депутату Держдуми РФ Айрату Хайрулліну, повідомляють РосЗМІ.

За інформацією Telegram-каналу Baza, на борту перебувало троє осіб: депутат «Єдиної Росії», бізнесмен Айрат Хайруллін, Раміс Марсович Газізов і пілот Жавдад Сулейманов. Зазначається, що Айрат Хайруллін загинув. Двоє інших отримали важкі травми.

Вертолёт депутата Хайруллина вылетел с завода "Красный восток", где парламентарий находился по рабочим вопросам



Воздушное судно успело пролететь около 40 км, а затем пропало с радаров pic.twitter.com/sgO4IUcVR2 — LIFE.ru (@lifenews_ru) February 7, 2020

Представниця Приволзької транспортної прокуратури Майя Іванова розповіла, що вертоліт повністю зруйновано.

«Як видно з вертольота рятувальної служби, вертоліт зруйнований, але одна людина все-таки ходить навколо», - сказала Іванова.

Російське Мінстерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що вертоліт прямував з населеного пункту Левашово в Олексіївському муніципальному районі в населений пункт Матюшинл Лаішевського муніципального району.