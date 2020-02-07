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    У Росії загинув депутат Держдуми під час падіння вертольота

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    <span>Під час авіакатастрофи загинув заступник голови комітету Держдуми з&nbsp;аграрних питань Айрат Хайруллін</span> - У Росії загинув депутат Держдуми під час падіння вертольота
    Під час авіакатастрофи загинув заступник голови комітету Держдуми з аграрних питань Айрат Хайруллін

    На борту судна перебували троє осіб

    У п'ятницю, 7 лютого, поблизу російського Татарстану розбився вертоліт Bell 406, який належав депутату Держдуми РФ Айрату Хайрулліну, повідомляють РосЗМІ.

    За інформацією Telegram-каналу Baza, на борту перебувало троє осіб: депутат «Єдиної Росії», бізнесмен Айрат Хайруллін, Раміс Марсович Газізов і пілот Жавдад Сулейманов. Зазначається, що Айрат Хайруллін загинув. Двоє інших отримали важкі травми.

    Представниця Приволзької транспортної прокуратури Майя Іванова розповіла, що вертоліт повністю зруйновано. 

    «Як видно з вертольота рятувальної служби, вертоліт зруйнований, але одна людина все-таки ходить навколо», - сказала Іванова.

    Російське Мінстерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що вертоліт прямував з населеного пункту Левашово в Олексіївському муніципальному районі в населений пункт Матюшинл Лаішевського муніципального району.

    Росія депутат авіакатастрофа вертоліт Державна Дума
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